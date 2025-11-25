easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
easyJet Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 500 auf 400 Pence gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Auf den innereuropäischen Kurzstrecken rechnen sie mit einem Überangebot und stufen daher die Billigflieger Easyjet und Jet2 ab. Sie bleiben Ryanair aufgrund hoher Barmittelzuflüsse gewogen, sehen hier aber zunächst auch kaum Luft nach oben./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
5.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4.95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
30.11.25
|So schätzen die Analysten die easyJet-Aktie im November 2025 ein (finanzen.net)
|
28.11.25
|Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings (Financial Times)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
28.11.25
|easyJet Aktie News: easyJet am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
28.11.25
|easyJet Aktie News: easyJet am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Aufschläge in London: So performt der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
28.11.25