|
24.12.2025 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochvormittag stabil
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 5,07 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 5,07 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 9'883 Punkten steht. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,07 GBP aus. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 5,00 GBP. Bei 5,04 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'373 easyJet-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 12.06.2025. 16,54 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 26,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,137 GBP aus.
Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,690 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie nimmt ab: Trotz Gewinnsprung enttäuschende Dividende
Aktien von Ryanair, Lufthansa und Co.: Gesenkte deutsche Luftverkehrssteuer soll Tourismus und Airlines entlasten
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. in Rot: Hackerangriffe auf Flughäfen belasten
Nachrichten zu easyJet plc
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochvormittag stabil (finanzen.ch)
|
23.12.25
|easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
23.12.25
|easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
23.12.25
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Schwacher Wochentag in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 liegt im Minus (finanzen.ch)
|
16.12.25
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu easyJet plc
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
