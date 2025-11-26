LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Overweight" belassen. Der Billigflieger habe dank des Ferienverkehrs die Erwartungen übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwochnachmittag im Nachgang der Geschäftsjahreszahlen. Der Umsatzausblick sei beruhigend, während für das Wintergeschäft Unsicherheit herrsche und das schwache Pfund die Kosten erhöhe. Einen bereinigenden Effekt könnte es seiner Ansicht nach mit sich bringen, dass der britische Staatshaushalt geklärt ist./rob/tih/ag;