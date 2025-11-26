Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’822 0.4%  SPI 17’616 0.4%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’726 1.1%  Euro 0.9326 0.0%  EStoxx50 5’656 1.5%  Gold 4’159 -0.1%  Bitcoin 73’543 1.1%  Dollar 0.8049 0.1%  Öl 63.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Bitcoin überwindet die Marke von 91'000 US-Dollar - Erholung setzt sich fort
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Burkhalter-Aktie: Grossaktionär verkauft Papiere für gut 25 Millionen Franken
Mercedes-Aktie: Chef des Autobauers sieht weiter harten Wettbewerb in China
DroneShield erneut unter Druck: Setzt sich der Negativtrend fort?
Suche...
Plus500 Depot

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

5.06
CHF
0.06
CHF
1.20 %
26.11.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.11.2025 07:32:31

easyJet Overweight

easyJet
5.06 CHF 1.20%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Overweight" belassen. Der Billigflieger habe dank des Ferienverkehrs die Erwartungen übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwochnachmittag im Nachgang der Geschäftsjahreszahlen. Der Umsatzausblick sei beruhigend, während für das Wintergeschäft Unsicherheit herrsche und das schwache Pfund die Kosten erhöhe. Einen bereinigenden Effekt könnte es seiner Ansicht nach mit sich bringen, dass der britische Staatshaushalt geklärt ist./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6.75 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.49 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4.83 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu easyJet plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:32 easyJet Overweight Barclays Capital
26.11.25 easyJet Buy UBS AG
26.11.25 easyJet Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
25.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen