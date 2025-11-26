easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Overweight" belassen. Der Billigflieger habe dank des Ferienverkehrs die Erwartungen übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwochnachmittag im Nachgang der Geschäftsjahreszahlen. Der Umsatzausblick sei beruhigend, während für das Wintergeschäft Unsicherheit herrsche und das schwache Pfund die Kosten erhöhe. Einen bereinigenden Effekt könnte es seiner Ansicht nach mit sich bringen, dass der britische Staatshaushalt geklärt ist./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6.75 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.49 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
26.11.25
|easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
26.11.25
|easyJet Aktie News: easyJet verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
26.11.25
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittwochvormittag tiefer (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
25.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Easyjet verdient mehr - Dividende bleibt hinter Erwartung zurück (AWP)
|
25.11.25
|Airlines and regulator warn over rising Heathrow costs after runway approval (Financial Times)
Analysen zu easyJet plc
|07:32
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|5.06
|1.20%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|
Barclays Capital
HSBC Holdings Overweight
|07:57
|
Bernstein Research
Deutsche Telekom Outperform
|07:48
|
Barclays Capital
Vodafone Group Equal Weight
|07:32
|
Barclays Capital
easyJet Overweight
|07:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|07:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
E.ON Buy
|07:19
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
LEG Immobilien Buy