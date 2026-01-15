easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
easyJet Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 535 auf 465 Pence gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Jaime Rowbotham befürchtet, dass die Papiere des Billigfliegers vor einem weiteren Jahr relativer Schwäche stehen, wie er in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse schrieb. Er rechnet mit einer verlangsamten Flugticket-Nachfrage und glaubt daher an eine schwierige Zeit im Billigsegment. Konkurrenten wie Ryanair mit niedrigeren Stückkosten seien in diesem Umfeld im Vorteil./tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Sell
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.65 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
4.78 £
|
Abst. Kursziel*:
-2.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4.78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.68%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagvormittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
14.01.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
14.01.26
|easyJet Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von easyJet (finanzen.ch)
|
13.01.26
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.01.26
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Die Expertenmeinungen zur easyJet-Aktie im Dezember 2025 (finanzen.net)
|
30.12.25
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.12.25
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu easyJet plc
|09:19
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|5.11
|-4.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:30
|
Deutsche Bank AG
Lufthansa Hold
|09:29
|
Deutsche Bank AG
Fraport Hold
|09:19
|
Deutsche Bank AG
easyJet Sell
|09:13
|
UBS AG
Philips Buy
|09:12
|
UBS AG
Siemens Healthineers Neutral
|08:55
|
UBS AG
PUMA Neutral
|08:55
|
Bernstein Research
Akzo Nobel Market-Perform