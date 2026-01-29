easyJet 4.94 CHF -1.04% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Easyjet nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Pence belassen. Die Billigfluggesellschaft sei weitgehend erwartungsgemäß ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Alles in allem sollten Zahlen und Ausblick am Markt für Zuversicht sorgen./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





