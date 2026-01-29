easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
4.95CHF
-0.05CHF
-1.04 %
14:01:10
BRXC
29.01.2026 12:53:40
easyJet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Easyjet nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Pence belassen. Die Billigfluggesellschaft sei weitgehend erwartungsgemäß ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Alles in allem sollten Zahlen und Ausblick am Markt für Zuversicht sorgen./rob/gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Buy
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.57 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu easyJet plc
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet wird am Donnerstagmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Vormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
27.01.26
|easyJet Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von easyJet (finanzen.ch)
|
27.01.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu easyJet plc
