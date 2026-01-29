NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im ersten Geschäftsquartal habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der durchschnittliche Sitzplatzumsatz (Rask) sei stabil geblieben und damit besser als erwartet, während die Stückkosten je angebotenem Sitzplatzkilometer (Cask) gestiegen seien. Die Ziele für 2025/26 seien beibehalten worden./ck/rob/bek;