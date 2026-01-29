easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im ersten Geschäftsquartal habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der durchschnittliche Sitzplatzumsatz (Rask) sei stabil geblieben und damit besser als erwartet, während die Stückkosten je angebotenem Sitzplatzkilometer (Cask) gestiegen seien. Die Ziele für 2025/26 seien beibehalten worden./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
Unternehmen:
easyJet plc
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
5.60 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
5.57 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
4.69 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet wird am Donnerstagmittag ausgebremst (finanzen.ch)
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Vormittag gestärkt (finanzen.ch)
27.01.26
|easyJet Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von easyJet (finanzen.ch)
27.01.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
27.01.26
|Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
26.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu easyJet plc
|13:14
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|12:53
|easyJet Buy
|UBS AG
|11:53
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|4.93
|-1.30%
