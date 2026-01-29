easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
4.93CHF
-0.06CHF
-1.26 %
15:38:34
BRXC
29.01.2026 13:09:51
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der Vorsteuerverlust des Billigfliegers sei höher als im Vorjahr und als erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Kosteninflation im ersten Geschäftshalbjahr zunehmen wird./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5.90 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.57 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|13:14
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|12:53
|easyJet Buy
|UBS AG
|11:53
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
