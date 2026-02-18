easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
easyJet Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers wertete am Dienstag den monatlichen Preismonitor für europäische Billigfluggesellschaften mit den Daten von RDC Aviation aus. Im Januar seien die Preise im Vergleich zum Vormonat stärker gestiegen als im Dezember - bei Easyjet und Ryanair sogar um 8 Prozent. Insgesamt deuteten die RDC-Daten auf eine solide Preisentwicklung im ersten Quartal hin, was mit den positiven kurzfristigen Unternehmenskommentaren von Ende Januar übereinstimme. Gowers bleibt jedoch vorsichtig im Hinblick auf Kurzstreckenflüge, insbesondere bei stärker auf Großbritannien fokussierten Fluggesellschaften. Im Sommer könnte nämlich ein Überangebot bestehen./ck/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
5.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
4.92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet wird am Mittwochvormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
17.02.26
|easyJet Aktie News: easyJet zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
17.02.26
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in London: Zum Start Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
10.02.26
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte eine easyJet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.02.26
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei easyJet-Aktie (finanzen.net)
|
29.01.26
|easyJet-Aktie schwächelt: Prognose für 2026 trotz Anlaufverlusten bestätigt (AWP)