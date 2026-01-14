easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
5.15CHF
-0.03CHF
-0.54 %
09:00:21
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.01.2026 07:53:27
easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 675 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Easyjet und Jet2 bezeichnete er als seine favorisierten Aktien./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu easyJet plc
|
13.01.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.01.26
|easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Dienstagvormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
06.01.26
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Die Expertenmeinungen zur easyJet-Aktie im Dezember 2025 (finanzen.net)
|
30.12.25
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.12.25
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu easyJet plc
|07:53
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:53
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:53
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|5.15
|-0.54%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|
Barclays Capital
Danone Overweight
|08:33
|
Barclays Capital
ASML NV Equal Weight
|08:27
|
Barclays Capital
Knorr-Bremse Underweight
|08:26
|
Barclays Capital
Vestas Wind Systems A-S Underweight
|08:25
|
Barclays Capital
Siemens Underweight
|08:19
|
Barclays Capital
KION GROUP Overweight
|08:19
|
Barclays Capital
Siemens Energy Equal Weight