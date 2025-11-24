Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’666 0.3%  SPI 17’390 0.3%  Dow 46’281 0.1%  DAX 23’242 0.7%  Euro 0.9318 0.1%  EStoxx50 5’527 0.2%  Gold 4’080 0.4%  Bitcoin 69’652 -0.8%  Dollar 0.8075 -0.1%  Öl 62.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292
Top News
Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
Siemens Energy-Aktie zwischen Rückkauf-Boom und Bewertungswarnung - Chance oder Gefahr?
Alphabet-Aktie im Fokus: KI-Boom, Buffett-Einstieg und starke Quartalszahlen treiben Kurs
Suche...
Plus500 Depot

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

4.98
CHF
0.10
CHF
2.09 %
14:41:33
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.11.2025 13:12:54

easyJet Overweight

easyJet
4.98 CHF 2.09%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet auf "Overweight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines Easyjet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns Tui./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.42 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4.74 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu easyJet plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:12 easyJet Overweight Barclays Capital
13:01 easyJet Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
12.11.25 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen