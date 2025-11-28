easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
5.25CHF
0.12CHF
2.26 %
09:19:33
BRXC
28.11.2025 07:21:38
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 520 auf 560 Pence angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Briten hätten die Neubewertung der Aktien von Ryanair und IAG im Laufe zweiter Jahre verpasst, schrieb Alex Irving am Freitag. Sie böten nun eine günstige Chance, auf die innereuropäischen Kapazitätsengpässe zu setzen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
easyJet plc
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
5.60 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
5.64 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
4.95 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
27.11.25
|easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
27.11.25