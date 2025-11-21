easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane am Dienstag. Dagegen sehe der Ausblick durchwachsen aus. Die Konsensschätzungen für die Gewinne im neuen Geschäftsjahr könnten sinken. Das für 2030 angepeilte Vorsteuerergebnis im Urlaubsgeschäft scheine indes über den Erwartungen zu liegen./rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
6.20 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
