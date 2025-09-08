easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Die Kapitalrendite (ROIC) sei zwar die beste Kennziffer zur Beurteilung der Finanzqualität von Fluggesellschaften, doch müssten dabei unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Sein bevorzugter Titel in Europa sei IAG. Die Airline überzeuge mit vorteilhaften strukturellen Trends, dem Potenzial für hohe Barmittelausschüttungen und der Führungsstellung im Bereich Einnahmen und Kosten pro Sitzplatz-Kilometer. Die branchenführende Kapitalrendite des Billigfliegers Ryanair gehe derweil auf dessen günstigere Flugzeuge zurück./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.60 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
4.78 £
|
Abst. Kursziel*:
17.25%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
4.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.50%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet zieht am Montagmittag an (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.09.25
|easyJet Aktie News: easyJet gewinnt am Freitagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Aufschläge in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09.09.25
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.25