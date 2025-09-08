NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Die Kapitalrendite (ROIC) sei zwar die beste Kennziffer zur Beurteilung der Finanzqualität von Fluggesellschaften, doch müssten dabei unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Sein bevorzugter Titel in Europa sei IAG. Die Airline überzeuge mit vorteilhaften strukturellen Trends, dem Potenzial für hohe Barmittelausschüttungen und der Führungsstellung im Bereich Einnahmen und Kosten pro Sitzplatz-Kilometer. Die branchenführende Kapitalrendite des Billigfliegers Ryanair gehe derweil auf dessen günstigere Flugzeuge zurück./gl/edh;