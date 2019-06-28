DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
33.76CHF
1.18CHF
3.62 %
28.06.2019
SWX
20.10.2025 10:44:02
DWS Group GmbHCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank und Konkurrent Amundi hätten im September die höchsten Mittelzuflüsse für passive Produkte innerhalb der europäischen Branche verzeichnet, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
52.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
52.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.41%
|
Analyst Name::
Laura Gris Trillo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
