Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’339 -0.2%  SPI 17’089 0.1%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’289 0.0%  Euro 0.9272 0.3%  EStoxx50 5’730 0.5%  Gold 4’024 2.1%  Bitcoin 90’091 0.5%  Dollar 0.7961 0.3%  Öl 64.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold
UBS AG: BASF-Aktie erhält Neutral
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Zalando-Aktie rot: Anna Dimitrova wird ab 1. Januar neue CFO
Tesla-Aktie: Musks SpaceX hilft beim Absatz der Cybertrucks
Suche...

DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

34.00
CHF
0.24
CHF
0.71 %
10.03.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 10:41:09

DWS Group GmbHCo Neutral

DWS Group
50.51 CHF 4.27%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Deutsche-Bank-Fondstochter liege über dem Konsens, schrieb Michael Werner am Mittwoch. Dagegen lägen die berichteten Mittelzuflüsse unter den Erwartungen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
51.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
55.05 € 		Abst. Kursziel*:
-6.45%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
54.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.76%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse