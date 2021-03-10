Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

34.00
CHF
0.24
CHF
0.71 %
10.03.2021
SWX
05.11.2025 07:02:14

DWS Group GmbHCo Outperform

DWS Group
50.79 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die jüngsten Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Prognosen für den Vorsteuergewinn steigen bis 2027 im Schnitt um sechs Prozent./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
54.95 € 		Abst. Kursziel*:
5.55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
54.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.03%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

