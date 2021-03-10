DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
34.00CHF
0.24CHF
0.71 %
10.03.2021
SWX
05.11.2025 07:02:14
DWS Group GmbHCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die jüngsten Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Prognosen für den Vorsteuergewinn steigen bis 2027 im Schnitt um sechs Prozent./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
54.95 €
|
Abst. Kursziel*:
5.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
54.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.03%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|34.00
|0.71%
