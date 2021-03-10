DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
34.00CHF
0.24CHF
0.71 %
10.03.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.11.2025 11:20:34
DWS Group GmbHCo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS nach Daten zu europäischen ETFs und Fondsflüssen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuflüsse von Kundengeldern in Aktien europäischer Großunternehmen (Large Caps) sowie in Schwellenländeranleihen setzten sich fort, schrieb Michael Werner am Montagnachmittag./ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
51.20 €
|
Abst. Kursziel*:
7.42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
51.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.21%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
17.11.25
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.11.25
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12.11.25
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.11.25
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie (finanzen.net)
|
29.10.25
|XETRA-Handel MDAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|11:20
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|11:20
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11:20
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|34.00
|0.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:32
|
UBS AG
RTL Neutral
|11:26
|
UBS AG
Daimler Truck Neutral
|11:20
|
UBS AG
DWS Group Neutral
|11:19
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|11:19
|
Warburg Research
SFC Energy Buy
|11:04
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|11:03
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform