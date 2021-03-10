Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

34.00
CHF
0.24
CHF
0.71 %
10.03.2021
SWX
18.11.2025 11:20:34

DWS Group GmbHCo Neutral

DWS Group
47.40 CHF -1.86%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS nach Daten zu europäischen ETFs und Fondsflüssen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuflüsse von Kundengeldern in Aktien europäischer Großunternehmen (Large Caps) sowie in Schwellenländeranleihen setzten sich fort, schrieb Michael Werner am Montagnachmittag./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
51.20 € 		Abst. Kursziel*:
7.42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
51.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.21%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

