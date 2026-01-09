DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
52.70CHF
-0.05CHF
-0.09 %
09.01.2026
SWX
12.01.2026 07:43:46
DWS Group GmbHCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mandeep Jagpal gab am Sonntag einen Ausblick auf die Ende Januar erwarteten Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Vor dem Hintergrund positiver Börsenentwicklungen geht er bis 2027 von einem etwas höheren Vorsteuergewinn aus. Er erwartet, dass der Fondsanbieter das Gewinnziel je Aktie im Gesamtjahr erreicht./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
57.85 €
Abst. Kursziel*:
3.72%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
58.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.09%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
