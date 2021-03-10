Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

05.11.2025

DWS Group GmbHCo Overweight

DWS Group
50.01 CHF -1.87%


NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 57,70 auf 60,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki Bairaktari passte ihr Geschäftsmodell für die Fondsgesellschaft an deren Quartalszahlen an. Im Zuge dessen habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 erhöht, schrieb die Analystin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60.80 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53.85 € 		Abst. Kursziel*:
12.91%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.70%
Analyst Name::
Angeliki Bairaktari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

