DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
34.00CHF
0.24CHF
0.71 %
10.03.2021
SWX
31.10.2025 10:55:20
DWS Group GmbHCo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 52 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den Quartalsbericht und die Kommentare des Managements der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Umsatzschätzung für das Gesamtjahr steigt marginal./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55.50 €
|
Abst. Kursziel*:
0.90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.45%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
