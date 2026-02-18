Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der unerwartet hohe Nachsteuergewinn 2025 dürfte vor allem auf einen höheren Buchwert aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts zurückzuführen sein, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das starke operative Geschäft habe sich ebenfalls unterstützend ausgewirkt./tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.85 €
|
Abst. Kursziel*:
4.82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.31%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.02.26
|EQS-Adhoc: Dürr AG übertrifft Prognose für Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
17.02.26
|EQS-Adhoc: Dürr AG exceeds forecast for earnings after tax in fiscal 2025 (EQS Group)
|
04.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Dürr-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar (finanzen.net)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX stärker (finanzen.ch)
|
21.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)