Dürr 21.57 CHF 3.67% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Im Vergleich zum dritten Quartal dürften sich alle Kennziffern verbessert haben, schrieb Nikita Papaccio in einem Ausblick am Donnerstag. Dafür spreche ein voraussichtlich robuster Auftragseingang sowohl im Anlagenbau für den Automobilsektor als auch im Segment Homag./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.