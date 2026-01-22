Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
21.35CHF
0.70CHF
3.39 %
10:22:32
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.01.2026 09:36:39
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Im Vergleich zum dritten Quartal dürften sich alle Kennziffern verbessert haben, schrieb Nikita Papaccio in einem Ausblick am Donnerstag. Dafür spreche ein voraussichtlich robuster Auftragseingang sowohl im Anlagenbau für den Automobilsektor als auch im Segment Homag./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.05 €
|
Abst. Kursziel*:
8.46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.30%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Dürr AG
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX stärker (finanzen.ch)
|
21.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
19.01.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der SDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX pendelt mittags um Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dürr-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
Analysen zu Dürr AG
|09:36
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:36
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:36
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|21.25
|2.91%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Michelin Neutral
|09:43
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen Neutral
|09:41
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|09:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|09:40
|
Deutsche Bank AG
Rio Tinto Hold
|09:37
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|09:36
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold