SDAX-Entwicklung 05.03.2026 12:26:16

SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert mittags

Der SDAX befindet sich am Donnerstagmittag im Aufwind.

Hypoport
80.16 CHF -1.36%
Am Donnerstag legt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1.10 Prozent auf 17’748.28 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.546 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.020 Prozent auf 17’552.49 Punkte an der Kurstafel, nach 17’556.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17’748.28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’491.97 Punkten verzeichnete.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 0.712 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der SDAX noch bei 17’878.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der SDAX mit 16’905.70 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15’517.54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2.26 Prozent. Bei 18’480.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’983.42 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell GFT SE (+ 10.01 Prozent auf 17.58 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8.55 Prozent auf 28.96 EUR), JENOPTIK (+ 5.94 Prozent auf 29.26 EUR), Gerresheimer (+ 4.84 Prozent auf 17.98 EUR) und SFC Energy (+ 3.48 Prozent auf 15.46 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Dürr (-1.76 Prozent auf 22.30 EUR), Dermapharm (-1.43 Prozent auf 37.95 EUR), Hypoport SE (-1.01 Prozent auf 88.50 EUR), 1&1 (-0.99 Prozent auf 25.00 EUR) und secunet Security Networks (-0.85 Prozent auf 198.80 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 783’364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 7.465 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 4.12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag