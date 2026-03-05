Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
05.03.2026 09:03:51
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Outperform" belassen. Während die Resultate 2025 im Einklang mit den bekannten Eckdaten stünden, erscheine der Ausblick für den Auftragseingang 2026 ein wenig schwächlich im Vergleich zur Erwartung, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22.75 €
|
Abst. Kursziel*:
71.43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72.19%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
