Dürr Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Insgesamt seien die vorläufigen Eckdaten des Maschinenbauers für 2025 besser als erwartet ausgefallen, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hervorzuheben sei die klar verbesserte Profitabilität infolge von Kostenmaßnahmen und einer effizienteren Auftragsabwicklung./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Dürr AG
|
17:58
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.02.26
|EQS-Adhoc: Dürr AG übertrifft Prognose für Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
17.02.26
|EQS-Adhoc: Dürr AG exceeds forecast for earnings after tax in fiscal 2025 (EQS Group)
|
04.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Dürr-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar (finanzen.net)
