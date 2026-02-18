Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettoergebnis des Maschinenbauers liege sowohl über seiner Schätzung als auch über der Unternehmensplanung, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Insgesamt bestätigten die Resultate seinen positiven Blick auf die Aktie. Noch wichtiger sei allerdings der Ausblick, den Dürr am 5. März geben dürfte./rob/gl/ag;
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.00 €
|
Abst. Kursziel*:
22.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.90%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.02.26
|EQS-Adhoc: Dürr AG übertrifft Prognose für Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
17.02.26
|EQS-Adhoc: Dürr AG exceeds forecast for earnings after tax in fiscal 2025 (EQS Group)
|
04.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Dürr-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar (finanzen.net)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX stärker (finanzen.ch)
|
21.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)