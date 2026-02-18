Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach überraschend vorgelegten Eckzahlen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Auftragseingang des auf die Autoindustrie ausgerichteten Maschinen- und Anlagenbauers und auch das bereinigte operative Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst erinnerte zudem daran, dass Dürr bereits vor Weihnachten seine Prognose für den freien Barmittelzufluss angehoben hatte. Lorrain sprach von starken Zahlen, auch wenn der Umsatz seine und auch die Konsensschätzung verfehlt habe./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22.85 €
|
Abst. Kursziel*:
70.68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.83%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
17.02.26
|EQS-Adhoc: Dürr AG exceeds forecast for earnings after tax in fiscal 2025 (EQS Group)
|
17.02.26
|EQS-Adhoc: Dürr AG übertrifft Prognose für Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
04.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Dürr-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar (finanzen.net)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX stärker (finanzen.ch)
|
21.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
19.01.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der SDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)