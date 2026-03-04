DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach der Auswertung von E-Rezept-Daten in Deutschland. Die Anzahl aktiver App-Nutzer von Redcare und DocMorris sei im Februar recht stabil geblieben. Die Nutzerzahl von "Mein DM" habe leicht unter deren Niveau gelegen und sei etwas rückläufig. Damit zeige sich weiterhin kein nennenswerter Einfluss auf das Geschäft der etablierten Online-Apotheken nach dem Start der Drogeriekette im Dezember./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
142.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.91 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
144.30%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
04.03.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Mittwochnachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
04.03.26
|DocMorris Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von DocMorris (finanzen.ch)
|
04.03.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
03.03.26
|DocMorris AG gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt (EQS Group)
|
03.03.26
|DocMorris AG announces changes to its Board of Directors (EQS Group)
|
27.02.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätte eine Investition in DocMorris von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
20.02.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
19.02.26
|DocMorris-Aktie sinkt: Schleppende ePA-Nutzung bremst Digitalhoffnungen (AWP)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|4.95
|-2.42%
