DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Dank stark und schärfer als in den Vorjahren grassierender Grippewelle sei die Zahl aktiver Nutzer bei Redcare im Januar um zehn Prozent gestiegen, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend nach Auswertung des E-Rezept-Trackers. Beim Konkurrenten DocMorris seien sie gegenüber dem Vormonat praktisch stabil geblieben. Die Aktivität bei "mein dm", der App der Drogeriekette dm, habe leicht abgenommen. Dies zeige, dass ihr Mitte Dezember gestartetes Online-Apothekengeschäft keinen merklichen Einfluss auf die beiden Pioniere habe./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.72 CHF
|
Abst. Kursziel*:
109.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.81 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
106.54%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
03.02.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Early redemption of the 6.875% Convertible Bonds due 2026 (EQS Group)
|
02.02.26
|Vorzeitige Rückzahlung der 6.875%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026 (EQS Group)
|
02.02.26
|DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Montagmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Analysten sehen für DocMorris-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|09:56
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
|20.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|5.75
|1.23%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|
Jefferies & Company Inc.
UBS Buy
|10:39
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sartorius vz. Hold
|10:39
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|10:38
|
Jefferies & Company Inc.
Santander Buy
|10:38
|
Warburg Research
PNE Buy
|10:38
|
Warburg Research
KSB Buy
|10:32
|
UBS AG
Novartis Neutral