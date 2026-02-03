Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’410 0.3%  SPI 18’480 0.3%  Dow 49’241 -0.3%  DAX 24’763 -0.1%  Euro 0.9173 0.1%  EStoxx50 6’007 0.2%  Gold 5’048 2.1%  Bitcoin 59’143 0.8%  Dollar 0.7765 0.1%  Öl 67.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882NVIDIA994529
Top News
Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Holcim-Aktie bricht ein: Bericht über mögliche Aufweichung von EU-Emissionsregeln belastet
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Aurora Cannabis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sportradar-Aktie: Erweiterung der Technologiepartnerschaft mit Betfred
Suche...

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

5.78
CHF
0.11
CHF
1.85 %
11:26:55
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.02.2026 09:56:16

DocMorris Buy

DocMorris
5.81 CHF 2.41%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Dank stark und schärfer als in den Vorjahren grassierender Grippewelle sei die Zahl aktiver Nutzer bei Redcare im Januar um zehn Prozent gestiegen, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend nach Auswertung des E-Rezept-Trackers. Beim Konkurrenten DocMorris seien sie gegenüber dem Vormonat praktisch stabil geblieben. Die Aktivität bei "mein dm", der App der Drogeriekette dm, habe leicht abgenommen. Dies zeige, dass ihr Mitte Dezember gestartetes Online-Apothekengeschäft keinen merklichen Einfluss auf die beiden Pioniere habe./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:31 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.72 CHF 		Abst. Kursziel*:
109.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.81 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
106.54%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:56 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 DocMorris Sell UBS AG
26.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 DocMorris Sell UBS AG
21.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen