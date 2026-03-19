Logitech-Aktie grün: Verwaltungsrat genehmigt Aktienrückkaufprogramm
Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Starkes Ergebnis nach Verlustjahr - höhere Ausschüttung und klare Wachstumsziele
Nemetschek-Aktie zieht an: stellt höhere Marge und zweistelliges Wachstum in Aussicht
Swissquote-Aktie rutscht ab: Deutlich höhere Ertrags- und Gewinnzahlen aus
RATIONAL-Aktie dennoch rot: Aktionäre profitieren doppelt - steigende Ausschüttung trotz Kostenrisiken
DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

4.28
CHF
0.16
CHF
3.93 %
09:14:27
SWX
19.03.2026 07:54:10

DocMorris Buy

DocMorris
4.42 CHF 6.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke dürfte versuchen, im laufenden Jahr profitabel beim operativen Ergebnis (Ebitda) zu werden, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag. Mit seiner Prognose für das bereinigte Ebitda 2026 sei das Unternehmen tendenziell optimistischer als die entsprechende Konsensschätzung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.12 CHF 		Abst. Kursziel*:
191.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.42 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
171.37%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

07:54 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 DocMorris Sell UBS AG
26.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
