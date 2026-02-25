Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.36CHF
-1.05CHF
-5.43 %
10:55:26
BRXC
25.02.2026 10:47:12
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1780 Pence auf "Neutral" belassen. Negativ rage beim Spirituosenhersteller das Ausmaß des Umsatzrückgangs heraus, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch. Belastet habe vor allem das Geschäft in den USA. Mit einer Dividendenkürzung hätten nicht alle am Markt gerechnet./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
