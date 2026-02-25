Diageo 18.36 CHF -5.43% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1780 Pence auf "Neutral" belassen. Negativ rage beim Spirituosenhersteller das Ausmaß des Umsatzrückgangs heraus, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch. Belastet habe vor allem das Geschäft in den USA. Mit einer Dividendenkürzung hätten nicht alle am Markt gerechnet./rob/bek/ag;

