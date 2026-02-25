Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.36CHF
-1.05CHF
-5.43 %
10:55:26
BRXC
25.02.2026 09:47:37
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Neutral" belassen. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz sei im ersten Geschäftshalbjahr stärker zurückgegangen als angenommen, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. Bei der Profitabilität habe der Spirituosenhersteller hingegen besser abgeschnitten als erwartet./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Diageo plc
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
20.50 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
17.68 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
