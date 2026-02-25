Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
16.26CHF
-0.71CHF
-4.17 %
09:00:08
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.02.2026 07:06:07
Diageo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 2372 auf 2230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Spirituosenherstellers liege leicht unter den Erwartungen, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Mittwochabend. Eine Herausforderung bleibe der US-Markt./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22.30 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.36 £
|
Abst. Kursziel*:
36.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.31%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
25.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Diageo Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Diageo (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
|
25.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Guinness-Hersteller Diageo kappt Dividende - Aktie stürzt ab (AWP)
|
25.02.26
|Diageo Aktie News: Diageo knickt am Mittwochmittag ein (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Börse Europa in Grün: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|07:27
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:06
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:06
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:06
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|16.97
|-12.60%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:11
|
Jefferies & Company Inc.
HENSOLDT Hold
|08:05
|
RBC Capital Markets
Allianz Sector Perform
|07:58
|
RBC Capital Markets
Scout24 Outperform
|07:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Elmos Semiconductor Buy
|07:27
|
Bernstein Research
Diageo Outperform
|07:26
|
Bernstein Research
Wolters Kluwer Outperform
|07:21
|
Goldman Sachs Group Inc.
freenet Sell