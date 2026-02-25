Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
eToro entdecken

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

16.26
CHF
-0.71
CHF
-4.17 %
09:00:08
BRXC
Diageo Buy

Diageo
16.26 CHF -4.17%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 2372 auf 2230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Spirituosenherstellers liege leicht unter den Erwartungen, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Mittwochabend. Eine Herausforderung bleibe der US-Markt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22.30 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.36 £ 		Abst. Kursziel*:
36.31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
36.31%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:27 Diageo Outperform Bernstein Research
07:06 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Diageo Overweight Barclays Capital
25.02.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Diageo plc 16.97 -12.60% Diageo plc