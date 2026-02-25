Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 2360 auf 2340 Pence leicht gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenhersteller habe Probleme auf den Absatzmärkten USA und China, schrieb Trevor Stirling am Mittwochabend. Der Chef Dave Lewis wolle nun mit niedrigeren Preisen die Volumina ankurbeln, was sich letztlich beim Gewinn auszahlen soll./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
23.40 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
16.36 £
|
Abst. Kursziel*:
43.03%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
16.36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.03%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
25.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
25.02.26