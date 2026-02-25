Diageo 16.26 CHF -4.17% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 2360 auf 2340 Pence leicht gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenhersteller habe Probleme auf den Absatzmärkten USA und China, schrieb Trevor Stirling am Mittwochabend. Der Chef Dave Lewis wolle nun mit niedrigeren Preisen die Volumina ankurbeln, was sich letztlich beim Gewinn auszahlen soll./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.