Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

17.80
CHF
0.14
CHF
0.78 %
10:39:17
BRXC
22.01.2026 09:37:08

Diageo Hold

Diageo
17.80 CHF 0.78%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 1790 Pence belassen. Wegen der Schwäche auf dem US-Markt und widrigen Bedingungen in China werde sich der Spirituosenkonzern wohl verhaltener zur weiteren Entwicklung äußern, schrieb Mitch Collett in einem Ausblick am Donnerstag./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.90 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.83 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

