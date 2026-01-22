Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.80CHF
0.14CHF
0.78 %
10:39:17
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.01.2026 09:37:08
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 1790 Pence belassen. Wegen der Schwäche auf dem US-Markt und widrigen Bedingungen in China werde sich der Spirituosenkonzern wohl verhaltener zur weiteren Entwicklung äußern, schrieb Mitch Collett in einem Ausblick am Donnerstag./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.90 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Mittwochnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
21.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
21.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|09:37
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:37
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|17.80
|0.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Michelin Neutral
|09:43
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen Neutral
|09:41
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|09:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|09:40
|
Deutsche Bank AG
Rio Tinto Hold
|09:37
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|09:36
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold