Viking-Aktie zieht an: Neue Abnehm-Pillen-Konkurrenz für Novo Nordisk im Anmarsch?

• Viking bringt GLP-1/GIP-Kandidat VK2735 voran - Phase-3-Programm im Fokus• Marktführer Novo Nordisk steht unter Konkurrenzdruck im Milliardenmarkt• Akero-Übernahme durch Novo bestätigt strategische Akquisitionstätigkeit

Abnehmmedikamente sind ein Milliardenmarkt. Führend in diesem Bereich sind derzeit der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk und das US-Unternehmen Eli Lilly, die mit Wegovy und Zepbound grosse Marktanteile auf sich vereinen. Mit der Zulassung einer oralen Version von Wegovy haben die Dänen unlängst einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz erzielt - doch nun zieht ein weiterer Wettbewerber nach.

Viking bringt Medikament in entscheidende Phase

Viking Therapeutics, ein US-amerikanisches Biopharma-Unternehmen, hat im Rahmen seiner Bilanzvorlage auch ein Update zur Medikamenten-Pipeline gegeben Demnach plant das Unternehmen nach einem erfolgreichen Treffen mit der Food and Drug Administration (FDA), die orale Tablettenform von VK2735 im 3. Quartal 2026 direkt in die Phase-3-Entwicklung zu überführen. Bei VK2735 handelt es sich um einen Wirkstoff zur Behandlung von Adipositas und Stoffwechselerkrankungen. "Aufgrund vielversprechender erster Daten, die auf das Potenzial einer Erhaltungstherapie mit VK2735 hindeuten, initiierten wir im vierten Quartal eine Studie zur Untersuchung der monatlichen subkutanen, täglichen und wöchentlichen oralen Dosierung. Diese Studie wird Daten liefern, die möglicherweise eine weitere Differenzierung ermöglichen", betont Dr. Brian Lian, CEO von Viking im Rahmen einer Pressemitteilung. Diese Studie sei nun abgeschlossen, Ergebnisse werden im dritten Quartal 2026 bekannt gegeben, so der Firmenchef weiter.

Neuer Stern am Abnehmhimmel?

Vikings dualer GLP-1/GIP Agonist VK2735 hat sich in den vergangenen Monaten vom Pipeline-Projekt zum ernsthaften Wettbewerber entwickelt. In einer mittelgrossen Phase 2 Studie (VENTURE) erzielte das injizierbare VK2735 bei adipösen Patienten eine durchschnittliche Gewichtsreduktion von bis zu 14,7 Prozent über 13 Wochen bei überwiegend milden bis moderaten Nebenwirkungen, wie aus der Pressemitteilung von Viking weiter hervor geht.

Viking Therapeutics drängt also mit VK2735 in die Schwergewichtsklasse der Adipositas-Medikamente - und rückt damit zwangsläufig auf den Radar von Marktführer Novo Nordisk. Während die Dänen ihre Führungsrolle mit Wegovy und neuen oralen GLP-1-Präparaten verteidigen, versucht der US-Spezialist, sich mit einem potenziell besonders wirksamen und gut verträglichen Wirkstoffprofil im Milliardenmarkt zu positionieren.

Viking als potenzieller Übernahmekandidat?

Die Erfolge von Viking haben das Unternehmen in den letzten Monaten auch immer wieder als mögliches Übernahmeobjekt ins Gespräch gebracht. Dabei wird von Experten auch immer wieder Novo Nordisk als möglicher Käufer genannt. Immerhin haben die Dänen in den vergangenen Monaten demonstriert, dass sie bereit sind, Milliarden für passende Targets auszugeben - etwa mit der bis zu 5,2 Milliarden US Dollar schweren Akquisition von Akero Therapeutics im vergangenen Jahr, nachdem ein zuvor verfolgter möglicher Milliarden-Deal für Metsera gescheitert war.

Die potenzielle Übernahmefantasie schlägt sich aber noch nicht im Preis der Viking-Aktie nieder, seit Jahresstart hat der Anteilsschein an der NASDAQ rund 19 Prozent an Wert eingebüsst. Die Nachrichten zu den Fortschritten bei VK2735 haben Investoren aber aufgeschreckt: Am Donnerstag gewinnt die Viking-Aktie zeitweise 9,33 Prozent auf 31,21 US-Dollar.

Zum Vergleich: Für die Novo Nordisk-Aktie ging es 2026 bislang um 5,70 Prozent abwärts.

Redaktion finanzen.ch