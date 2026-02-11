Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
58.79
CHF
0.86
CHF
1.48 %
15:19:50
BRXC
12.02.2026

TotalEnergies Neutral

TotalEnergies
58.79 CHF 1.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 55 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die ermutigende Jahresbilanz an./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
64.25 € 		Abst. Kursziel*:
-9.73%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
64.07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.47%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

