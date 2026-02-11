TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
58.79CHF
0.86CHF
1.48 %
15:19:50
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.02.2026 15:00:53
TotalEnergies Neutral
TotalEnergies
58.79 CHF 1.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 55 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die ermutigende Jahresbilanz an./rob/ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
64.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
64.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.47%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TotalEnergies
|
11.02.26
|EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26