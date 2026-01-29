Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

17.22
CHF
0.13
CHF
0.76 %
29.01.2026
BRXC
30.01.2026 07:20:05

Diageo Outperform

Diageo
17.22 CHF 0.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Die Chancen für eine Erholung des Spirituosenkonzerns stünden gut, urteilte James Edwardes Jones am Donnerstagabend. Die Kosten der Abkehr vom Premiumsegment seien bereits in seinen Prognosen berücksichtigt. Er rechnet in diesem Zusammenhang bis 2027 mit einer um 2,1 Prozentpunkte sinkenden Profitabilität (Ebit-Marge), hält eine Dividendenkürzung aber nicht für notwendig./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

