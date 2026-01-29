Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Die Chancen für eine Erholung des Spirituosenkonzerns stünden gut, urteilte James Edwardes Jones am Donnerstagabend. Die Kosten der Abkehr vom Premiumsegment seien bereits in seinen Prognosen berücksichtigt. Er rechnet in diesem Zusammenhang bis 2027 mit einer um 2,1 Prozentpunkte sinkenden Profitabilität (Ebit-Marge), hält eine Dividendenkürzung aber nicht für notwendig./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
16.38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
29.01.26
|Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Diageo Aktie News: Diageo macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
29.01.26