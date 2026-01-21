Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.82CHF
0.16CHF
0.91 %
12:08:41
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.01.2026 11:04:32
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Die Umsätze des Spirituosenherstellers dürften sich schwach entwicklet haben, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte auch für die Profitabilität. Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 dürften die Briten indes unverändert lassen./rob/bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
17.80 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16.82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Mittwochnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
21.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
21.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|11:04
|Diageo Neutral
|UBS AG
|09:37
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
