17.82
CHF
0.16
CHF
0.91 %
12:08:41
BRXC
Diageo
17.82 CHF 0.91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Die Umsätze des Spirituosenherstellers dürften sich schwach entwicklet haben, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte auch für die Profitabilität. Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 dürften die Briten indes unverändert lassen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
17.80 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16.82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

