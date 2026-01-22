Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.84CHF
0.18CHF
1.02 %
09:15:08
BRXC
22.01.2026 07:50:37
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Alles in allem habe er keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gut dürfte die Biermarke Guinness abgeschnitten haben, was am Markt bislang nicht angemessen berücksichtigt werde./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25.50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
