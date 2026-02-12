Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
|Schuhkonzern mit Bilanz
|
12.02.2026 17:13:00
Birkenstock-Aktie dennoch leichter: Gewinn und Umsatz steigen deutlich
Am Donnerstag hat der Sandalenherstellers Birkenstock seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das zurückliegende Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 401,90 Millionen Euro. Im ersten Quartal des Vorjahres hatten die Erlöse noch bei 361,719 Millionen Euro gelegen. Auf Umsatzebene schlug sich Birkenstock damit minimal besser als erwartet: Die Expertenschätzungen für die Erlöse hatten sich im Vorfeld auf 401,8 Millionen Euro belaufen.
Die Birkenstock-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 2,62 Prozent tiefer bei 38,95 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
