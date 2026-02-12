Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schuhkonzern mit Bilanz 12.02.2026 17:13:00

Birkenstock-Aktie dennoch leichter: Gewinn und Umsatz steigen deutlich

Birkenstock-Aktie dennoch leichter: Gewinn und Umsatz steigen deutlich

Am Donnerstag hat der Sandalenherstellers Birkenstock seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das zurückliegende Jahresviertel präsentiert.

Birkenstock
30.12 CHF -2.39%
Kaufen Verkaufen
Für Birkenstock ist das erste Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 mit einem Gewinnplus zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,27 Euro und lag damit über dem Gewinnausweis im Vorjahreszeitraum, als noch ein EPS von 0,11 Euro in den Büchern gestanden hatte. Damit übertraf Birkenstock die Markterwartungen: Analysten hatten zuvor ein EPS von 0,259 Euro in Aussicht gestellt.

Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 401,90 Millionen Euro. Im ersten Quartal des Vorjahres hatten die Erlöse noch bei 361,719 Millionen Euro gelegen. Auf Umsatzebene schlug sich Birkenstock damit minimal besser als erwartet: Die Expertenschätzungen für die Erlöse hatten sich im Vorfeld auf 401,8 Millionen Euro belaufen.

Die Birkenstock-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 2,62 Prozent tiefer bei 38,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: ArDanMe / Shutterstock.com