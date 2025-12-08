Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

55.42
USD
-5.13
USD
-8.47 %
08.12.2025
NASO
12.02.2026 14:56:04

Unilever Overweight

Unilever
55.42 USD -8.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen leicht getoppt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Der Ausblick tendiere eher zum unteren Ende des mittelfristigen Wachstumsziels. Größere Änderungen am Konsens erwartet sie aber nicht./rob/ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:09 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:45 Unilever Outperform Bernstein Research
13:29 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12:20 Unilever Sell UBS AG
11:15 Unilever Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
