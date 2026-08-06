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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Aktie unter die Lupe 06.08.2026 12:28:44

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Warburg Research gibt Hold-Bewertung bekannt

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Warburg Research gibt Hold-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durch Warburg Research-Analyst Christian Cohrs.

DHL Group
51.71 CHF -0.05%
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Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 48,50 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal habe den vorläufigen Zahlen entsprochen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus dem starken Quartal und dem erhöhten Ausblick.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 12:09 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.3 Prozent auf 55.42 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 9.78 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 412’760 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 23.7 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 05.11.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (e

Bildquelle: AIF,Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
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