Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

205.50
CHF
-2.07
CHF
-1.00 %
11:12:23
BRXC
12.01.2026 10:20:48

Salesforce Overweight

Salesforce
205.50 CHF -1.00%


LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 330 auf 338 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Overweight
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 338.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 259.94 		Abst. Kursziel*:
30.03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 259.92 		Abst. Kursziel aktuell:
30.04%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

