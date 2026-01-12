Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
12.01.2026 11:04:55
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Rheinmetall-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ukraine-Krieg sei zuletzt etwas aus den Schlagzeilen verdrängt worden, schrieb David Perry am Sonntag nach einer bedeutenden Woche für die europäische Rüstungsbranche. Im Fokus stünden die wohl weiter steigenden US-Rüstungsausgaben, die Militäraktion in Venezuela und die Grönland-Frage. Perry sieht BAE Systems, Leonardo und Qinetic zunächst als Profiteure der US-Budget-Aussichten. Renk, Melrose und Rolls-Royce will er sich zu einem späteren Zeitpunkt noch widmen.
Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:48 Uhr 1.3 Prozent auf 1’924.50 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16.91 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 72’954 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 11.03.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
