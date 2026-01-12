Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’401 -0.2%  SPI 18’466 -0.2%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’290 0.1%  Euro 0.9315 0.1%  EStoxx50 5’980 -0.3%  Gold 4’591 1.8%  Bitcoin 72’172 -0.9%  Dollar 0.7978 -0.3%  Öl 63.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Idorsia36346343Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Amazon-Aktie nach schwachem Börsenjahr: Chancen auf Trendwende?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DroneShield-Aktie in Rot: Fehlende Impulse zum Wochenstart - wann kommt neuer Schwung?
ABB-Aktie trotzdem im Minus: Auftrag für Elektroantriebe für Fähren in Kanada erhalten
UBS-Aktie unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Suche...
eToro entdecken

Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Effizienz steigern 12.01.2026 11:06:45

Knorr-Bremse-Aktie in Grün: Knorr-Bremse und Wesp bündeln Kräfte bei Joint Venture

Knorr-Bremse-Aktie in Grün: Knorr-Bremse und Wesp bündeln Kräfte bei Joint Venture

Knorr-Bremse gründet ein Joint Venture mit der niederländischen Wesp-Gruppe gründen ein Joint Venture für die Entwicklung digitaler Dienstleistungen für die Nutzfahrzeugindustrie.

Knorr-Bremse
92.10 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen
Der Fokus liege auf dem datengestützten Vergleichen von kommerziellen Leistungskennzahlen von Werkstätten, um den teilnehmenden Betrieben dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern, wie der im MDAX notierte Bremsenhersteller mitteilte. Knorr-Bremse wird die Mehrheit von 51 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, das seinen Sitz in Deutschland haben wird. Die Wesp-Tochter Wagh BV hält die restlichen 49 Prozent.

Die Knorr-Bremse-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,25 Prozent höher bei 99,10 Euro.

DJG/sha/cbr

DOW JONES

Weitere Links:

Knorr-Bremse-Aktie fester: Übernahme von Nfz-Spezialist Travis

Bildquelle: Knorr-Bremse AG

Nachrichten zu Knorr-Bremse

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?