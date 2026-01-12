Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Effizienz steigern
|
12.01.2026 11:06:45
Knorr-Bremse-Aktie in Grün: Knorr-Bremse und Wesp bündeln Kräfte bei Joint Venture
Knorr-Bremse gründet ein Joint Venture mit der niederländischen Wesp-Gruppe gründen ein Joint Venture für die Entwicklung digitaler Dienstleistungen für die Nutzfahrzeugindustrie.
Knorr-BremseDer Fokus liege auf dem datengestützten Vergleichen von kommerziellen Leistungskennzahlen von Werkstätten, um den teilnehmenden Betrieben dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern, wie der im MDAX notierte Bremsenhersteller mitteilte. Knorr-Bremse wird die Mehrheit von 51 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, das seinen Sitz in Deutschland haben wird. Die Wesp-Tochter Wagh BV hält die restlichen 49 Prozent. Die Knorr-Bremse-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,25 Prozent höher bei 99,10 Euro.
92.10 CHF -0.43%
DJG/sha/cbr
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Knorr-Bremse AG