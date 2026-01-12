Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'403 -0.1%  SPI 18'466 -0.2%  Dow 49'504 0.5%  DAX 25'318 0.2%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 5'990 -0.1%  Gold 4'593 1.8%  Bitcoin 72'164 -0.9%  Dollar 0.7971 -0.4%  Öl 63.1 0.1% 
RENK Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ukraine-Krieg sei zuletzt etwas aus den Schlagzeilen verdrängt worden, schrieb David Perry am Sonntag nach einer bedeutenden Woche für die europäische Rüstungsbranche. Im Fokus stünden die wohl weiter steigenden US-Rüstungsausgaben, die Militäraktion in Venezuela und die Grönland-Frage. Perry sieht BAE Systems, Leonardo und Qinetic zunächst als Profiteure der US-Budget-Aussichten. Renk, Melrose und Rolls-Royce will er sich zu einem späteren Zeitpunkt noch widmen./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Overweight
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
65.20 € 		Abst. Kursziel*:
15.03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
66.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.95%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

