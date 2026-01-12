Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Neue Charge
|
12.01.2026 11:08:42
Airbus- und Eutelsat-Aktien stärker: Eutelsat ordert wieder bei Airbus Defence and Space
Airbus Defence and Space hat von Eutelsat einen Auftrag über den Bau von weiteren 340 OneWeb-Satelliten für die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) erhalten.
Eutelsat bestellten Satelliten auf 440. Diese neuen Satelliten sollen die Kontinuität des Betriebs der OneWeb-Konstellation sicherstellen.
Die Satelliten werden am Standort von Airbus Defence and Space in Toulouse auf einer neu installierten Produktionslinie gefertigt. Die Auslieferung an den französischen Anbieter von Satellitenkommunikationsdiensten soll ab Ende 2026 erfolgen.
Die Airbus-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,35 Prozent auf 215,80 Euro. Die Papiere von Eutelsat legen im Pariser Handel derweil um 7,26 Prozent zu auf 2,055 Euro.
DJG/DJN/uxd/sha
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Airbus Group
Nachrichten zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|
28.10.25
|Ausblick: Airbus Group NV Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Airbus Group NV Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)