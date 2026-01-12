Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Microsoft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 625 auf 610 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 610.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 479.28
|
Abst. Kursziel*:
27.27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 479.03
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.34%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
09.01.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagabend mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Microsoft Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Microsoft (finanzen.ch)
|
08.01.26