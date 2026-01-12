Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BASF Aktie

41.74
CHF
0.76
CHF
1.85 %
11:29:52
SWX
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 45 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025 einen Tick unter dem unteren Ende der Zielspanne. Sein Kursziel steigt aber in seinem Ausblick vom Freitag angesichts geringerer Schulden und der gestiegenen Bewertung der Konkurrenz./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

