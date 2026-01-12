BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
41.74CHF
0.76CHF
1.85 %
11:29:52
SWX
12.01.2026 10:14:19
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 45 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025 einen Tick unter dem unteren Ende der Zielspanne. Sein Kursziel steigt aber in seinem Ausblick vom Freitag angesichts geringerer Schulden und der gestiegenen Bewertung der Konkurrenz./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Neutral
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44.97 €
|
Abst. Kursziel*:
6.74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
45.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.38%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
